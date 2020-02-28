Эксперты рассказали, как банки защищают деньги россиян от хакеров

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россияне часто страдают от действий кибермошенников. К этому приводит низкий уровень цифровой грамотности. Защищать их пытаются финансовые организации, но и те нередко становятся целями хакеров, сообщает News.ru.
По мнению директора по информационным технологиям Росгосстрах Банка Игоря Мушакова, высокая степень автоматизации структур напрямую влияет на количество брешей в защите.
"Целями атакующих чаще всего становятся деньги клиентов либо возможности получения доступа к информации о них, в отличие, кстати, от розницы, где хакеров может интересовать информация о закупках или ценах поставщиков", – заметил он.
Управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров, в свою очередь, обратил внимание, что финансовые структуры оказываются лакомым куском для хакеров в том числе и потому, что являются агрегаторами денежных потоков в экономике. Он добавил, что сейчас деньги не те, что были 20 лет назад, и их уже нельзя отделить от технологий, используемых в быту.
Несмотря на это, потери от атак на финансовые организации за последний год снизились почти в 14 раз – до 93 миллионов рублей.
Чтобы защититься от хакерских атак, в Росгосстрах Банке следят за обновлением сетевого и системного программного обеспечения. Также в банке используют специальные программы фильтрации почты и песочницы, открывающие и анализирующие на вирусы входящие файлы в специальном защищенном окружении до того, как письмо попадет адресату.
Специалисты Group-IB сами открыли охоту на киберпреступников. У них есть система киберразведки, которая позволяет быстро анализировать сетевой трафик, детектировать заражение, понимать природу угрозы и прогнозировать ее развитие.
В целом эксперты советуют клиентам никому не раскрывать личные данные, включающие пароли, коды, одноразовые СМС-пароли и код CVV на обратной стороне карты. В то же время пользователи не должны полностью перекладывать ответственность на финансовые организации, потому что переход на сомнительные ресурсы в Сети может обернуться заражением устройства и дальнейшей потерей контроля над собственными денежными средствами.
Также рекомендуется не сообщать, клиентом какого банка вы являетесь и какими банковскими услугами пользуетесь, а также не выкладывать фотографии и сканы документов и банковских карт в соцсетях.
Ранее банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса-трояна, который распространяется в мобильных банковских приложениях для системы Android. Попадая на телефон пользователя, он способен автоматически переводить деньги со счета жертвы через банковское приложение на смартфоне на счет мошенника.
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