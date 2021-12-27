В "Билайне" заявили о штатной работе сети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Билайн" не фиксирует никаких проблем с сотовой связью и интернетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее пользователи "Билайна" сообщили о сбое в работе сотового оператора.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 10:19 по московскому времени жалобы поступили от 505 человек. С проблемами столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске и других городах России.

На прошлой неделе у абонентов "Билайна" по техническим причинам были проблемы при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС. Водителям напомнили, что оплатить парковку можно также с помощью банковской карты в приложении "Парковки Москвы", в личном кабинете на сайте parking.mos.ru и в ближайшем паркомате.

