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Технологии

15 декабря, 23:14

Сбой зафиксировали в работе Facebook

технологии

Фото: depositphotos/rafapress

Сбой произошел в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

Известно, что основная масса жалоб поступила от пользователей из США и Великобритании.

Более половины опрошенных (57%) не смогли войти в свою учетную запись. При этом 35% респондентов указали на проблемы с просмотром ленты новостей. Кроме того, 8% пользователей отмечают сложности в работе приложения.

Из аналитического материала также следует, что сбои затронули Facebook Messenger.

Ранее сбой случился в работе Telegram. О неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Также на сбои пожаловались пользователи в Белоруссии и на Украине.

Большинство опрошенных столкнулись с проблемой в работе приложения.

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