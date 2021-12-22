Российские пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе сервиса

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе сервиса в России. Об этом в ночь на среду, 22 декабря, сообщается на портале Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.
На 04:19 по московскому времени о неполадках сообщили 12 765 пользователей. Около 60% не смогли воспользоваться сайтом соцсети, 22% – приложением. О проблемах с подключением сервера сообщили 18% пользователей.
С проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе социальной сети, сбои были кратковременными, сейчас все сервисы "ВКонтакте" доступны.
"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У некоторых пользователей несколько минут могли медленнее загружаться сообщения – это был кратковременный эффект, который мы сразу же исправили", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "ВКонтакте" запустила автоматические субтитры на русском языке. Они созданы на базе алгоритмов машинного обучения единой видеоплатформы и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков.
В настоящее время субтитры доступны части аудитории в популярных роликах и видео из верифицированных сообществ. До конца года субтитры станут доступны в большинстве видео.
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