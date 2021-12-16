Пользователи из ряда стран сообщили о сбоях в работе Instagram

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Неполадки фиксируются в работе социальной сети Instagram. Такие данные приводит портал Downdetector.
По информации специалистов, больше всего жалоб поступает от жителей США, Великобритании и Германии. В частности, американские пользователи заметили проблемы в работе приложения и при подключении к серверу. При этом британцы жалуются на неполадки в работе сервиса.
В свою очередь, пользователи из Германии не могут загрузить фотографии и обновить ленту, а также войти в свою учетную запись.
В материале добавляется, что неполадки в работе соцсети также фиксируются в Испании и Италии.
Ранее сбой произошел в работе социальной сети Facebook.
Основная масса жалоб поступила от пользователей из США и Великобритании. Более половины опрошенных не смогли войти в свою учетную запись.