Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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В работе социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

Пользователи стали жаловаться на неполадки в 10:09 по московскому времени. С работой сайта связано 58% претензий, еще 18% – с выгрузкой.

В основном с проблемами в работе социальной сети столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Последний раз российские пользователи жаловались на проблемы в работе "ВКонтакте" 22 декабря. Около 60% человек не смогли воспользоваться сайтом соцсети, 22% – приложением. О проблемах с подключением сервера сообщили 18% пользователей.

