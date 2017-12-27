WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году

27 декабря, 13:33
Фото: AP/Andy Wong
Мессенджер WhatsApp не будет поддерживать работу на смартфонах с некоторыми операционными системами. Приложение станет недоступным на устройствах в 2018 году.
Начиная с 1 января 2018 года мессенджер перестанет работать на гаджетах с системами Windows 8.0 или старше, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10. Представители сервиса предупредили, что отказ будет проходить постепенно, однако со временем различные функции просто пропадут у владельцев смартфонов, работающих на перечисленных операционных системах, сообщает "Газета.ру".
В планах компании также отказаться в 2018 году от поддержки Nokia S40. К 2020 году мессенджер перестанет работать на гаджетах с системой Android 2.3.7 и старше.
В сентябре сообщалось, что часть функций мессенджера WhatsApp станет платной. Разработчики планируют создать бизнес-приложение, которое коснется работы крупных корпораций. Малый и средний бизнес смогут и дальше пользоваться сервисом бесплатно.
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