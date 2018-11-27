Новые технологии сократят сроки проектирования кварталов программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Использование современных BIM-технологий позволит сократить сроки проектирования кварталов программы реновации и к тому же сэкономит бюджетные средства. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, "мы все проекты планировок по программе реновации разрабатываем с применением BIM-технологий". Она пояснила, что в столице "создано единое информационное пространство, в котором загружаются все кварталы реновации". Благодаря этому архитекторы на стадии проектирования смогут видеть BIM-модель будущего квартала реновации и разрабатывать проекты отдельных жилых домов в соответствии с общим планом.

Глава Москомархитектуры заверила, что BIM-технологии сделают точность проектирования максимальной, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению бюджетных расходов.

Технология информационного моделирования (BIM) предусматривает сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании в процессе его проектирования. При таком подходе здание рассматривается как единый объект, отметили специалисты.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти применят зарубежный опыт BIM-технологий при проектировании микрорайонов в рамках реализации. По его словам, правительство договорилось о сотрудничестве с несколькими крупными международными компаниями.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в свою очередь, рассказал, что дома, которые построят в рамках программы реновации, будут в среднем по 14 этажей. В то же время он не исключил возможность возведения "высоток", если для этого возникнут предпосылки.