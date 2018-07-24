Власти Москвы применят BIM-технологии в рамках программы реновации

24 июля 2018, 14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зарубежный опыт BIM-технологий (информационное моделирование зданий) применят столичные власти при проектировании микрорайонов в рамках реализации программы реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, правительство договорилось о сотрудничестве с несколькими крупными международными компаниями по различным направлениям сотрудничества.
Хуснуллин напомнил, что среди прочих мер планируется использовать опыт Франции при переработке строительного мусора в ходе программы реновации. "У нас был подписан меморандум о намерениях с французской компанией Suez. Мы договорились о том, что они помогут нам в разработке программного продукта по управлению системами утилизации отходов при программе реновации", – цитирует заммэра Агентство "Москва". Во время сноса домов будет оставаться большой объем отходов, пояснил он. Проблемы с их утилизацией нет, но власти посчитали полезным применить мировой опыт в этом вопросе, добавил он.
Технология информационного моделирования (BIM) предполагает комплексную обработку всей информации о здании при проектировании, включая его архитектуру, технологическую и экономическую и другие составляющие. Здание и все его окружение рассматривают как единый объект.
Ранее сообщалось, что первый дом, спроектированный и построенный по всем стандартам реновации, появится в столице до конца 2020 года. В них установят панель для связи не только с жильцами, но и диспетчерской и экстренной службами. В новых домах появятся усовершенствованные приборы учета потребляемых ресурсов, которые автоматически будут отправлять показания в расчетные центры и затем высылать гражданам на мобильные телефоны.
Новые информационные центры по реновации в СВАО
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