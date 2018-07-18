Первый построенный по всем стандартам реновации дом появится в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первый дом, спроектированный и построенный по всем стандартам реновации, появится в столице до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, по поручению Сергея Собянина разработан "смарт-стандарт" для домов, которые будут строиться в рамках программы реновации. Он пояснил, что на входе в дом будет стоять не привычный домофон, а устройство, позволяющее не только позвонить в квартиру, но и вызвать любую экстренную службу по номеру 112.
Также по "умному" домофону можно будет связаться с диспетчерской службой, которая оперативно поможет разобраться с аварийной ситуацией. Под аппаратом будет находиться кнопка, которой смогут воспользоваться маломобильные группы населения.
Помимо этого, в новых домах появятся усовершенствованные приборы учета потребляемых ресурсов, которые автоматически будут отправлять показания в расчетные центры и затем высылать гражданам на мобильные телефоны.
Дворы и подъезды будут оборудованы камерами, а в каждом лифтовом холле будет установлено смарт-табло, где можно будет узнать прогноз погоды, познакомиться с новостями портала мэра и правительства Москвы, воспользоваться сервисами "Активного гражданина" и удаленно получить услуги МФЦ.
Ранее Сергей Собянин заявил, что градостроительную документацию по программе реновации жилья разработают к осени этого года. По его словам, власти уже отобрали 250 стартовых площадок, с которых начинается проектирование и строительство новых домов. В этом году новые квартиры получат примерно 10 тысяч москвичей.
Первый дом по программе реновации
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