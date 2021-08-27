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Москва 24

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Технологии

10:09

В ГД поддержали предложение обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет

технологии образование

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение об обеспечении бесплатным интернет-доступом студентов-очников. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов", – отметила член комитета Госдумы.

Она уточнила, что если предоставить преференции студентам, то выделять на них средства должно государство.

"С самой постановкой вопроса я согласна... Я считаю, что это правильно. Именно в студенчестве человек набирается информации, обучается", – подчеркнула Бессараб.

Предложение об обеспечении студентов-очников бесплатным интернетом направил в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он отметил, что интернет позволяет студентам получать доступ к большому количеству учебной литературы, научным статьям и онлайн-лекциям. Благодаря этому учащимся доступны дополнительные знания, необходимые для обучения.

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