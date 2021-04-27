Эксперты назвали опасные функции операционной системы Android

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Специалисты назвали функцию быстрой оплаты через браузер в смартфонах с Android потенциальной уязвимостью устройств. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Эксперты привели в пример возможность сохранять данные банковских карт в браузере Google Chrome. Данная функция удобна, но не безопасна, отметили специалисты.

"Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников, и такие прецеденты уже случались", – отмечается в материале.

Пользователям следует перейти в настройки браузера, затем зайти в раздел "Способы оплаты" и отключить переключатель напротив опции "Сохранять и автоматически подставлять платежные данные", отметили эксперты.

Кроме того, для большей безопасности уместно лишить сайты возможности проверять наличие сохраненных способов оплаты в браузере. Для этого требуется убрать переключатель с опции "Доступ к способам оплаты".

Возможным способом защиты на сайтах может стать активация опции Safety Check on Android, которая редактируется через команду chrome://flags в адресной строке браузера.

Руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян ранее заявил, что нельзя добиться стопроцентной защиты смартфонов от хакерских атак. Он допустил, что проблемы могут создать даже самые безобидные внешне программы.

