В России появилась новая соцсеть

16:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Образовательную социальную сеть Megacampus запустили в России. Она дает пользователям возможность создавать и распространять способствующий популяризации знаний контент.
Соцсеть представлена в формате мобильного приложения. Пользователи могут создавать аудио- и видеособытия, а также кампусы, в которых можно организовать дебаты, лекции, сессии вопросов и ответов. В Megacampus будут доступны запись и хранение созданных пользователями файлов.
По словам главы и сооснователя соцсети Григория Аветова, ключевым мотивом для ее создания послужила нехватка умного контента в Сети.
"Существующие социальные сети не отвечают потребностям пользователей, которые стремятся создавать контент со смыслом. Текущие алгоритмы работают на популяризацию развлекательного или утилитарного контента", – приводит его слова РИА Новости.
Он также добавил, что алгоритм новой соцсети построен так, что в ленте событий пользователей преимущество имеет смысловой контент.
Ранее сообщалось, что порядка 8 тысяч человек могут стать пользователями приложения "Мобильный наблюдатель" на выборах в столице, которые пройдут в сентябре этого года.
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