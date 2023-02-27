Скоростной интернет от МТС станет доступен на новых участках Большой кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экосистема МТС обеспечила стабильный доступ к высокоскоростному мобильному интернету на новых станциях и в тоннелях Большой кольцевой линии московского метро, сообщает пресс-служба компании.

"Компания обеспечила связью стандарта LTE семь новых станций БКЛ: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар" и "Текстильщики", а также две реконструированные – "Варшавская" и "Каширская", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам с первых дней работы новых участков БКЛ будет доступен непрерывный доступ в интернет со скоростью соединения до 250 мегабит в секунду. Для этого специалисты проложили в перегонах между станциями высокочастотный щелевой кабель, а на платформах и в вестибюлях установили современные базовые станции.

По словам технического директора московского региона МТС Владислава Медведева, москвичи в среднем ежедневно проводят в метро около полутора часов. Он отметил, что люди хотят проводить это время с пользой – общаясь, читая или работая. Так, в 2022 году пассажиры московского метро скачали почти на 40% больше данных, чем в 2021 году, что свидетельствует о повышении спроса на качественное высокоскоростное соединение.

"Мы постоянно расширяем сеть на новых станциях и модернизируем существующую сеть. В прошлом году закончена замена оборудования на всех линиях и проложен специальный кабель в тоннелях наиболее загруженных линий – Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской. Мы также объединили все задействованные диапазоны для расширения емкости сети LTE, благодаря чему улучшилось качество связи и скорость соединения, и пассажиры могут пользоваться непрерывным интернетом во время пути", – сказал Медведев.

Ранее в МТС сообщили, что больше всего трафика в Москве проходит через оборудование на станции метро "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Аналитики компании определили топ-30 наиболее нагруженных по передаче данных базовых станций. Две трети из них расположены в Московском метрополитене.

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