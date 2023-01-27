Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за фейки и дискредитацию ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований США и ряд других иностранных интернет-порталов за публикацию фейков и дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что на данных сайтах были обнаружены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также данные, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости заблокировать сайт посольства США в России. Он уточнил, что направит обращение соответствующего содержания в МИД РФ и Роскомнадзор.

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