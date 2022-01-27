Сбои произошли в работе YouTube и Google

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Российские пользователи жалуются на сбои в работе сервисов Google и видеохостинга YouTube. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать в 15:37 по московскому времени. О проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других российских городов.

Порядка 58% жалоб на работу YouTube касаются сайта видеохостинга. Еще 23% пользователей сталкиваются с проблемами при воспроизведении видео, а 19% – при использовании приложения. Трудности при посещении сайта Google испытывают 75% пользователей, непосредственно на работу поисковика жалуется 21% сообщивших о проблемах россиян.

Ранее сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте". С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов. 85% жаловались на работу сайта, 9% – на проблемы с подключением, 6% жалоб поступали по поводу проблем с приложением.