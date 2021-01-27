Действие антипиратского меморандума продлили до 1 августа 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Действие антипиратского меморандума решили продлить до 1 августа 2021 года. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

"Документ был подписан на площадке Роскомнадзора 1 ноября 2018 года. Срок его действия завершался 31 января 2021 года", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в рамках соглашения был создан реестр ссылок на пиратский контент. Его ведет Медиа-Коммуникационный союз.

Известно, что за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалили порядка 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.

С 1 февраля соцсети будут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Законопроект приняла Госдума.