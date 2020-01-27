Работа почты Mail.ru полностью восстановлена

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru Group "Почта Mail.ru" устранены, работа полностью восстановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Почта Mail.ru" полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в понедельник пользователи Mail.ru сообщали о проблемах в работе сервиса. Сбой в основном затронул пользователей в России. Больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова, Хабаровска, Омска, Тюмени, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Твери, Самары, Уфы и Новосибирска.

Наибольший процент пользователей сообщал о проблемах с почтой. Также наблюдались проблемы при работе с сайтом и с авторизацией.