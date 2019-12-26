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Москва 24

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Технологии

09:51

Эксперт назвал распространенные ошибки при зарядке гаджетов

технологии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте посоветовал не оставлять смартфон на зарядке на длительное время, поскольку это сокращает ресурс аккумулятора. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, ресурс работы аккумулятора гаджета снижается значительно медленнее при уровне зарядка в 30-50%. В связи с этим смартфон лучше всего оставлять на зарядке утром.

При этом Шульте подчеркнул, что со временем аккумуляторы портятся в любом случае.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что ночной режим на смартфонах, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на циркадные ритмы организма.

Такое излучение плохо влияет на сон и приносит больше вреда, чем пользы. Прохладные цвета более привычны для организма человека, а также не оказывают слишком негативного воздействия.

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