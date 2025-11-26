Гости Московской недели видеоигр смогут протестировать новые разработки

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гости Московской недели видеоигр, которая пройдет с 27 по 30 ноября, смогут протестировать новые разработки, сообщает пресс-служба Московского кластера видеоигр.

"С 28 ноября на территории Московского кластера видеоигр и анимации откроется масштабная выставка, где посетители познакомятся с проектами столичных разработчиков", – сказано в сообщении.

Самые разные игры будут представлены как крупными участниками рынка, так и независимыми студиями. Каждый гость сможет найти что-то свое: аркады и стратегии, ролевые истории и приключенческие экшены. Например, 1C Game Studios представит онлайн-шутер "Калибр", а студия "Сайберия Нова" покажет приключенческую игру "Земский собор". На стенде игровой платформы "Фогейм" будет возможность поиграть в уже известную MMORPG Lineage 2 и познакомиться с новинкой – Blade&Soul NEO. В России и странах СНГ она выйдет в этом месяце.

Гости смогут увидеть балетный слэшер "Царевна" от студии WATT. Разработчики вдохновились славянским фольклором, а также сказками Александра Пушкина. Terrabyte Games представит хоррор Run Away From Me: Alexandra, а у Blue Cat’s Games будет возможность поиграть в игру с котами-космонавтами. Black Caviar Games покажет игру, где в альтернативной реальности все еще существует Советский Союз. В игре от студии Herbarium Games нужно будет выживать в апокалипсисе. Разработчик VR-игр Mensa представит ролевую игру по мотивам произведения Льва Толстого "Война и мир".

Инди-разработчик Orc Group расскажет о проекте The Scouring – играть в стратегию смогут одновременно до 8 человек. Оказаться на игровой планете гости смогут в игре Silicone Heart от разработчика Garden of Dreams. Проект "Наше детство" от GamesLab погрузит в атмосферу России на рубеже XX и XXI веков. Студия it is playable! представит аркадную VR-игру ABstruct. В ней участники будут уворачиваться от препятствий.

Также будет представлена игра Courier от Tomato Fox про курьера в городе, который охвачен грибным апокалипсисом. А MadRock предоставит возможность протестировать игру "Eclipse 2: Invasion of Darkness" про средневекового воина, который оказался в эпицентре инопланетного вторжения. Инди-разработчик DiTera Games представит проект Age of Last Light – там надо будет путешествовать по подземельям. Этот же разработчик продемонстрирует стратегию TicTacTix, которая переосмыслит формат "крестиков-ноликов".

Отмечается, что событие подарит отечественным студиям возможность продемонстрировать свои разработки, а также познакомит гостей с российскими проектами. Гости смогут не только протестировать игры, но и пообщаться с разработчиками.

Московская международная неделя видеоигр охватит более 330 площадок. К ее проведению будут привлечены образовательные учреждения и музеи.

Также в рамках программы 28 ноября состоится кибертурнир Point Blank. Посетителям представится уникальная возможность сыграть с известными стримерами и киберспортсменами.

Одним из ключевых событий недели станет ночь видеоигр. На площадке будут созданы интерактивные зоны, которые объединят онлайн- и офлайн-форматы. Специальным гостем выступит чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.

