Минцифры РФ планирует создать для чиновников суперприложение

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Фото: depositphotos/tatsianama
Минцифры планирует создать суперприложение для чиновников. В комплекс связи войдут мессенджер, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые для работы госслужащих. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Отмечается, что данная разработка должна повысить информационную безопасность ведомств, которые пользуются продуктами Microsoft.
Первый рабочий прототип суперприложения планируют запустить до конца 2022 года в Минцифры, Минэкономики, Пенсионном фонде, Росстате и фельдъегерской службе. Комплекс связи можно будет установить на личные устройства или же пользоваться ими через браузер.
Как рассказал директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, в комплексе связи также будет аудио- и видеоконференцсвязь, внутренний портал и инструменты, позволяющие работать с офисными документами, задачами и поручениями.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги", которое должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему могут быть интересны.
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