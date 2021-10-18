Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги" в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

По его словам, новое приложение должно полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему могут быть интересны.

Министр добавил, что в этом году запустили новую веб-версию портала госуслуг.

"Там очень много новых возможностей технических. Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов", – заключил Шадаев, выразив надежду, что до конца года старую версию сайта отключат.

Ранее сообщалось, что все справки, социальные льготы и пособия россияне смогут оформить онлайн в 2024 году. Проект осуществляется в рамках стратегической инициативы "Госуслуги онлайн". Помимо прочего, в электронный вид к 2024 году переведут 200 других массовых госуслуг.