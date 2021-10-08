В РФ переведут оформление всех справок и пособий в онлайн к 2024 году

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Фото: depositphotos/liliya
Все справки, социальные льготы и пособия россияне смогут оформить онлайн в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.
Спикер пояснил, что проект осуществляется в рамках стратегической инициативы "Госуслуги онлайн". Помимо прочего, в электронный вид к 2024 году переведут 200 других массовых госуслуг.
"Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", – заявил Чернышенко.
Он отметил, что у граждан сохранится возможность получить данные госуслуги в традиционном формате.
"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг", – пояснили в аппарате вице-премьера.
Вице-премьер продолжил, что инициатива по переводу госуслуг в онлайн формат позволит повысить качество и удобство. При этом услуги станут доступнее и прозрачнее для граждан.
По словам Чернышенко, к 2024 году 60% пользователей сервиса "Госуслуги" также получат возможность оставлять облачную подпись.
Ранее сообщалось, что пользователи приложения "Госуслуги Авто" смогут проверять историю автомобиля и передавать СТС другому водителю. Кроме того, пользователи получили возможность скачать выписку на автомобиль из государственного реестра транспортных средств ГИБДД.
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