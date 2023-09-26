Правительство РФ одобрило компенсации пострадавшим от утечек персональных данных

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Российский кабмин поддержал проект Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Инициатива была одобрена в рамках закона об оборотных штрафах, уточнили в ведомстве.

"Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесенного пользователю вреда, это будет признаваться смягчающим обстоятельством. В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы", – говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме предложили маркировать организации, которые допустили утечку персональных данных клиентов. По словам зампреда ГД от партии ЛДПР Бориса Чернышова, это позволит гражданам понять, стоит ли доверять компании.

Кроме того, это поможет защитить от возможных инцидентов уязвимые группы населения – несовершеннолетних и пожилых, уточнил он. Чернышов добавил, что знак станет для операторов поводом тщательнее следить за защитой персональных данных.

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