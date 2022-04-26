Эксперт предупредил о скрытых повреждениях в смартфоне при падении

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При падении смартфон может получить скрытые повреждения, которые приведут к поломке гаджета, рассказал эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.
Он отметил, что, уронив устройство, пользователи обычно больше всего опасаются повреждения корпуса или появления крупных трещин на экране, однако это не самое опасное для работоспособности смартфона.
"Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины. При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Мокеев пояснил, что после падения смартфон может начать слабо ловить сеть, у гаджета может отказать контроль питания, кроме того, может повредиться память со всеми данными пользователя или даже процессор.
"Если телефон упал более или менее серьезно, то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем", – посоветовал Мокеев.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал способы восстановить нормальную работу смартфона после его падения в воду. В частности, на просушку аппарата, батареи и сим-карты необходимо выделить не менее суток. В случае если после сборки телефон не включается или не реагирует на запросы, потребуется сервисная помощь.
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