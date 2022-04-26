В России может появиться национальная библиотека шрифтов – СМИ

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В России могут создать национальную библиотеку шрифтов, такие инициативы рассматривает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Как предположил коммерческий директор крупнейшего в стране шрифтового магазина "ПараТайп" Сергей Бобрышев, слова которого приводит издание, возможно, библиотека будет представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, которые должны будут иметь открытую пользовательскую лицензию.

В свою очередь, заместитель гендиректора ГК "Астра" Юрий Соснин рассказал газете, что пока в госсекторе и бюджетных учреждениях преимущественно используются шрифты Arial и Times New Roman. Он считает, что переход на российские шрифты станет возможным при внесении соответствующих изменений в инструкции и иные требования по оформлению документов.

Импортазамещать шрифты следует и бизнесу, считает генеральный директор компании "Кибер-Тренинг Рус". Он указал, что в настоящий момент многие веб-дизайнеры используют платные лицензионные шрифты, а если появится аналогичная российская коллекция со свободной лицензией, это упростит работу с авторскими правами.

Ранее разработчик шрифтов Times New Roman и Arial приостановил взаимодействие с компаниями из России. В американской компании Monotype заявили, что будут дальше следить за международной ситуацией и нужным образом обновлять политику компании.

