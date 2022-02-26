Россиянам перечислили способы понять, что кто-то ворует домашний Wi-Fi

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Россиянам рассказали несколько способов, как определить, что кто-то ворует домашний Wi-Fi, сообщает Life.ru.

На то, что доступ к Wi-Fi украден, может указывать скорость интернета, которая постоянно меньше заявленной, а поддержка отвечает, что никаких ограничений нет. Возможно, это проблема в неисправности роутера, либо в компьютере. Последнее исключается обычной диагностикой.

Чтобы убедиться в том, что к сети подключился кто-то еще, необходимо выполнить ряд действий. Во-первых, отключить от роутера все смартфоны, ноутбуки и прочие устройства. Далее необходимо проверить подключения одним устройством, например ноутбуком.

Отмечается, что идентифицировать устройство можно разными способами. К примеру, в Windows это можно сделать, открыв поиск по файлам и набрать cmd. Далее нажать ipconfig/all. В настройках роутера необходимо зайти в раздел Wireless Status или Wireless Statistics. В нем можно увидеть адреса подключенных устройств.

Кроме того, можно использовать алгоритм действий мастеров по подключению. Они подключаются к Wi-Fi, затем набирают адрес 192.168.1.1 и попадают на домашнюю страницу. Через нее же можно посмотреть количество подключенных устройств.

Еще один способ – проверить свой трафик через веб-сервис F-Secure Router Checker, который проверит устройство на наличие перехвата DNS. На сайте сервиса нужно выбрать раздел Free Tools, затем при подключении роутера нажать Check your router.

Помимо этого, множество программ вроде Wi-Fi Inspector, "Wi-Fi анализатора", сканера сети "Кто на моем Wi-Fi" помогают определить количество устройств, которые подключены к роутеру.

Отмечается, что можно использовать командную строку. Необходимо в "Пуске" выбрать "Командная строка" или "Администратор" или PowerShell (администратор) — вбить команду arp –a. После этого будут видны как IP-адреса в локальной сети, так и MAC-адрес.

Ранее эксперт предупредила о скрытой опасности бесплатных приложений для смартфонов. Она отметила, что Все разработчики всегда советуют загружать бесплатные приложения только в официальных магазинах, поскольку таким образом снижается опасность получить вредоносное ПО или подвергнуться атаке мошенников.