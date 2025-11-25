Форма поиска по сайту

25 ноября, 12:36

Технологии

Huawei представила новую линейку телефонов

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Китайская компания Huawei анонсировала на онлайн-презентации флагманскую серию смартфонов Mate 80. Устройства получили технологию трехмерного распознавания лица, мощную камеру и новую версию фирменной операционной системы, заявил разработчик.

Система работает на базе технологии Time‑of‑Flight. Она позволяет точно измерять расстояние от экрана до отдельных точек лица, обеспечивая надежный вход в учетную запись Huawei и безопасную оплату с помощью сканирования.

Все модели серии оснащены основной камерой с разрешением 50 мегапикселей. В продвинутой (Mate 80 Pro) и топовой (Mate 80 Pro Max) версиях улучшены функции фотоувеличения.

Нововведением стала операционная система HarmonyOS 6, которая впервые используется в линейке Mate. Она обеспечивает оптимизированную работу устройств и повышенную энергоэффективность.

Цены на серию Mate 80:

  • базовая модель Mate 80 – от 4 699 юаней (около $662);
  • продвинутая версия Mate 80 Pro – от 5 999 юаней (около $845);
  • топовая модель Mate 80 Pro Max – от 7 999 юаней (около $1126).

Ранее смартфон Huawei Nova 14 Pro с профессиональной камерой поступил в продажу в России. Как отмечают эксперты, устройство также оснащено улучшенным сенсором и оптикой. Оно поддерживает портретную съемку и точно передает цвета.

