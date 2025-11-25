Сбой в работе WhatsApp зафиксирован в некоторых регионах России

Фото: depositphotos/diego_cervo

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) в некоторых регионах страны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные портала Downdetector.

За сутки жалобы поступили более чем от 180 пользователей. Основная часть жалоб о неполадках с WhatsApp поступает от жителей Новосибирской области – 34%.

Также сбои зафиксировали в Красноярском крае, Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Омской и Томской областях. В основном отмечаются сбои в отправке и доставке сообщений – они долго загружаются. Также плохо работает не только мобильное приложение, но и версия для компьютера.

Ранее сбой произошел в работе приложения Сбера. Уточнялось, что клиенты без ограничений могли расплачиваться картами и снимать наличные средства, однако "Сбербанк онлайн" временно был недоступен.

Всего от пользователей поступило более 586 жалоб. В большинстве из них (79%) сообщалось о проблемах с работой приложения.

