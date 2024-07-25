У Росбанка вновь возникли проблемы в работе онлайн-сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проблемы вновь наблюдаются в работе онлайн-сервисов Росбанка. Это второй сбой за текущую неделю. Организация предупредила клиентов о неполадках в официальном телеграм-канале.

"Уважаемые клиенты, некоторые сервисы Росбанка могут работать с перебоями. Уже знаем об этом и работаем над устранением неполадок", – говорится в публикации.

Ранее банки в РФ подверглись DDoS-атаке, которая была спланирована из-за рубежа, сообщили в пресс-службе ВТБ. Тогда сбой зафиксировали в работе сервисов Газпромбанка, Росбанка, Альфа-Банка, ВТБ и других.

Так, пользователи Россельхозбанка, Росбанка, Газпромбанка и Райффайзенбанка сообщили, что не могут войти в приложения или воспользоваться сервисами. У последнего за 24 часа было зафиксировано более двух тысяч неполадок.

