iPhone 15 Pro подорожает по сравнению с прошлогодними моделями – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская корпорация Apple планирует повысить цену на смартфоны iPhone 15 Pro. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что высокая по сравнению с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max цена iPhone 15 Pro и 15 Pro Max обусловлена желанием компании увеличить доходы при ожидаемом уменьшении спроса на смартфоны. При этом Apple собирается выпустить 85 миллионов единиц iPhone 15 до конца текущего года,

По информации агентства, в 2022 году компания заказала у поставщиков 90 миллионов iPhone 14. Так, подорожание смартфонов предоставит корпорации возможность увеличить доходы даже при спаде спроса. Подобные планы не являются окончательными, подчеркнули на сайте.

Добавляется, что стоимость базовых iPhone 15 и 15 Plus не изменится, она составит 799 и 899 долларов соответственно. Однако ориентировочная цена флагманских моделей пока неизвестна. Ранее инсайдеры и аналитики предсказывали изменение стоимости iPhone 15 Pro, так как в них используются более премиальные комплектующие и лучшее "железо".

Издание напомнило, что Apple не увеличивала стоимость смартфонов с 2019 года, когда на рынке появились iPhone 11 Pro (999 долларов) и 11 Pro Max (1 099 долларов). Презентация моделей iPhone 15 назначена на сентябрь.

До этого сообщалось, что компания сократила прогноз по выпуску базовых моделей iPhone примерно на 2 миллиона из-за возникших сложностей с производством матриц для камер. Однако это было скомпенсировано ростом заказов на более дорогие модели Pro.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, напомнила, что IPhone нельзя использовать в служебных целях с точки зрения государственной безопасности. По ее словам, устройства прослушиваются.

В России возник переизбыток iPhone