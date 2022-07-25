ЛНР переходит на российский телефонный код с 25 июля

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Луганская Народная Республика переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации с 25 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство связи и массовых коммуникаций.

Теперь для звонков из России на стационарные телефоны ЛНР нужно будет набирать номер в формате "857 – код города – номер абонента".

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России. Отмечается, что местные власти активно готовятся к проведению референдума по вопросу присоединения к территории РФ.

Это стало возможным после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

