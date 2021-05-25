Увеличение срока службы техники может затормозить ее развитие – эксперт

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Специалист по закупке и производству электронных товаров из Китая Алексей Рязанцев заявил, что в РФ нет необходимости вводить новые правила, позволяющие продлить срок использования техники. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"В плане бытовой техники – она долго служит, поэтому нет такой необходимости применять закон на то, что и так работает. Но что касается высокотехнологичных товаров, то если применить эту инициативу к ним, то это затормозит развитие технологий", – заявил Рязанцев.

По словам специалиста, европейские регламенты также предусматривают налог на утилизацию электронных устройств, в то время как в России такой нормы нет.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в стране новых техрегламентов, направленных на продление срока применения крупной и мелкой электроники.