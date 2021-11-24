В WhatsApp появится новая функция для создания стикеров

Фото: depositphotos/diego_cervo

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут создавать и редактировать стикеры для диалога, используя собственные изображения. Опция будет доступна в веб-версии приложения, сообщает издание The Verge.

Для использования редактора стикеров нужно будет выбрать в переписке значок скрепки и опцию "Стикер". Пользователю необходимо будет загрузить изображение с компьютера, а после этого станет доступен ряд функций для редактирования картинки: удаление фона, обрезка, добавление эмодзи или специальных наклеек.

Уточняется, что создание стикеров для WhatsApp – не новая функция: до этого опцией можно было воспользоваться в сторонних приложениях для iOS и Android. Однако в официальной версии мессенджера она появится впервые.

Данная опция будет доступна пользователям веб-версии и десктопной версии WhatsApp в конце ноября или в начале декабря, пишет издание.

Ранее стало известно, что новая функция появится в WhatsApp для Android. Она позволит пользователю отправлять реакции на полученные сообщения. Пользователи смогут оценивать сообщения с помощью различных смайликов.