В Москве разработают первый российский болид для кольцевых автогонок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый прототип болида в России разработает автономная некоммерческая организация "Северный морской путь "Автоспорт и гонки", которая работает на базе Московского инновационного кластера. Также принимать участие в разработке будет Московский политехнический университет.

"Специалисты учебного заведения будут разрабатывать и изготавливать необходимые для реализации проекта детали, что поможет ускорить развитие гоночного спорта в России", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, межотраслевой кластер развивает гоночную инфраструктуру в России, а именно разрабатывает и производит специальную технику.

Московский инновационный кластер занимается расширением кооперации между крупными корпорациями, промышленными предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса. В настоящее время в кластере зарегистрированы более 12 тысяч организаций.

Ранее сообщалось, что специалисты центра компетенций "Новые производственные технологии" Национальной технологической инициативы (НТИ) разработали полноценный электромобиль-кроссовер, который готов к серийному производству.

