В приложении "Помощник Москвы" теперь можно сообщить о нелегальной торговле

17:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В приложении "Помощник Москвы" появилась функция, благодаря которой можно сообщить о нелегальной торговле на улице или в транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Сообщить о нарушении можно через раздел "Карта". Затем нужно нажать на зеленую кнопку с крестиком, которая расположена в правом нижнем углу. Далее на экране появятся две категории – "Нелегальная торговля на улице" и "Нелегальная торговля в транспорте".
При описании ситуации с нелегальной торговлей на улице нужно коротко обозначить проблему и сделать фотографию. Месторасположение приложение автоматически само укажет на карте. При указании данных о нелегальной торговле в транспорте приложение попросит указать тип транспорта и ближайшую станцию.
В Центре организации дорожного движения добавили, что все нарушения будут передаваться в органы исполнительной власти и организации, которые отвечают за соблюдение порядка, для оперативного устранения проблемы.
Ранее на улицах Москвы начал работать велопатруль ЦОДД. Патрульный следит за тем, чтобы водители не парковались на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах. Нарушения фиксируются с помощью приложения "Помощник Москвы".
На улицах Москвы начал работать велопатруль
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