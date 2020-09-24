В приложении "Помощник Москвы" теперь можно сообщить о нелегальной торговле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложении "Помощник Москвы" появилась функция, благодаря которой можно сообщить о нелегальной торговле на улице или в транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Сообщить о нарушении можно через раздел "Карта". Затем нужно нажать на зеленую кнопку с крестиком, которая расположена в правом нижнем углу. Далее на экране появятся две категории – "Нелегальная торговля на улице" и "Нелегальная торговля в транспорте".

При описании ситуации с нелегальной торговлей на улице нужно коротко обозначить проблему и сделать фотографию. Месторасположение приложение автоматически само укажет на карте. При указании данных о нелегальной торговле в транспорте приложение попросит указать тип транспорта и ближайшую станцию.

В Центре организации дорожного движения добавили, что все нарушения будут передаваться в органы исполнительной власти и организации, которые отвечают за соблюдение порядка, для оперативного устранения проблемы.

Ранее на улицах Москвы начал работать велопатруль ЦОДД. Патрульный следит за тем, чтобы водители не парковались на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах. Нарушения фиксируются с помощью приложения "Помощник Москвы".