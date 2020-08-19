Расписание всех автовокзалов столицы появилось в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание всех автовокзалов столицы теперь можно посмотреть в приложении "Московский транспорт", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Для поиска нужной информации надо ввести название вокзала или найти его на карте. Приложение покажет расписание рейсов до нужной вам станции. Дату отправления можно посмотреть на два месяца вперед. Также приложение показывает количество свободных мест, остановки на пути, стоимость билета. Есть функция перехода на его покупку", – рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что в приложении скоро появится возможность бронирования электросамоката или велосипеда.

"До конца года мы планируем запустить еще несколько новых функций, в том числе уровень загруженности наземного транспорта. Появятся опции для владельцев машин: вы сможете посмотреть загруженность дорог в реальном времени, а также платных парковок", – пояснили в пресс-службе.

Ранее на улицах Москвы начал работать велопатруль ЦОДД. Патрульный следит за тем, чтобы водители не парковались на велодорожках, пешеходных переходах и тротуарах. Нарушения фиксируются с помощью приложения "Помощник Москвы".