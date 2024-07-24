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Технологии

Приложение "Авито" вновь доступно для скачивания в App Store

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Российское приложение "Авито" стало вновь доступным для скачивания в App Store. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", – указано в сообщении.

В ночь на 23 июля приложение компании пропало из App Store по неизвестным причинам. "Авито" рекомендовало пользователям, у которых установлено приложение, не удалять его и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".

До этого из AppStore пропало приложение Rutube. Спустя несколько дней приложение вновь стало доступно в App Store.

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