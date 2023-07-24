Сбои в работе "Википедии" устранены

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Проблемы с доступом к "Википедии" устранены. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Викимедиа.ру", которая поддерживает русскоязычную версию онлайн-энциклопедии, Станислав Козловский.

По его словам, причины сбоя будут известны позже.

Ранее он опроверг информацию телеграм-каналов о блокировке "Википедии" на территории России. В 05:20 по московскому времени наблюдался кратковременный сбой на серверах, что привело к нарушению доступа к некоторым разделам "Википедии", однако проблема была оперативно решена и причины сбоя выясняются.

Суд в Москве оштрафовал владельца "Википедии" – компанию Wikimedia Foundation – на 1,5 миллиона рублей за отказ удалять ролик про зацеперов. Росмолодежь заявляла, что данное видео является инструкцией, в которой раскрываются способы и методы зацеперов.



Пользоваться одной только "Википедией" невозможно – Путин