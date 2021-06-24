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Технологии

13:18

Москва онлайн покажет, что умеют собаки-роботы

технологии Москва онлайн

Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС

25 июня съемочная группа Москвы онлайн побывает в лаборатории, где производят собак-роботов. Зрителям продемонстрируют их возможности и расскажут, чем они могут быть полезны.

Белка, как робота прозвали в России, — самая быстрая бионическая собака-робот в своем классе в мире. Моторы настолько мощные, что она может делать сальто и развивать скорость до 12 км/ч.

Кроме развлекательных функций, у роботов есть и другие навыки. Например, они могут быть собаками-поводырями. Незаменимыми они могут стать также в логистике, охране или патрулировании местности.

Смотрите прямую трансляцию 25 июня в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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