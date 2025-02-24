"Известия": компьютерные клубы возвращаются в моду в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России возвращается мода на компьютерные клубы, которые предлагают пройти современные игры на профессиональном оборудовании. Об этом сообщает газета "Известия".

По результатам 2024 года объем рынка киберклубов составил более 26 миллиардов рублей. За год он увеличился на 13%, отметили в Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). При этом в России насчитывается свыше 3 тысяч компьютерных клубов, которые рассчитаны почти на 85 тысяч игровых мест.

Кроме того, за последние 13 месяцев в отрасли наблюдается рекордный рост: если в январе 2024 года в ней насчитывалось 153 компании, то к февралю 2025 года их число увеличилось до 461, рассказали в одной из компаний. В то же время количество регистраций значительно превысило число ликвидаций – 323 против 51.

Вернувшуюся популярность киберклубов подтвердил гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ) Василий Овчинников. По его словам, в первой половине прошлого года они заработали 14 миллиардов рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Этот бизнес выходит за пределы России", – добавил Овчинников.

Он утверждает, что для многих геймеров клубы становятся не только местом с высококачественным оборудованием, но и возможностью потренироваться на уровне профессиональных киберспортсменов.

Компьютер, который стоит от 100 до 150 тысяч рублей, не может конкурировать с мощными конфигурациями, используемыми в игровых клубах, отметил руководитель ОРВИ.

В свою очередь, гендиректор компании "ДжейДжой" Александр Шишенин указал, что популярность клубов связана с современным использованием телефонов как игрового устройства. Покупая смартфон ребенку, добавил он, родители считают, что закрывают потребности представителя молодого поколения.

"Уговорить родителей на покупку полноценного игрового ПК стало сложно. Плюс онлайн-игры предполагают голосовое общение, что в современных квартирах-маломерках почти невозможно", – объяснил Шишенин.

Помимо этого, популярность к клубам пришла и из-за снижения спроса на электронные устройства, добавил руководитель по GR компании "Атлантис" Дмитрий Александров. В 2024 году спрос упал на 9%, а импорт ноутбуков и других электронных устройств сократился на 15–30%. Поэтому компьютерные клубы стали альтернативой домашнему геймингу.

Несмотря на популярность, создание такого места не всегда прибыльное предприятие, считает представитель АРКИ Павел Голубев. Он пояснил, что бизнес потребует большого количества вложений, а срок окупаемости может достигать 3 года.

"Но так как рынок еще далек от насыщения и в целом находится на этапе становления, вложения под эффективным управлением будут оправданны", – добавил эксперт.

Кроме того, есть возможность получать дополнительный доход благодаря использованию франшиз. Это позволяет предпринимателям не тратить время на поиск программного обеспечения, мебели и поставщиков оборудования.

"Основной источник дохода, по сути, – аренда оборудования. Цены довольно демократичные, от 150 рублей в час. Таким образом, маленький зал на 30 компьютеров только за счет аренды ежедневно может зарабатывать порядка 100 тысяч рублей, ведь клуб, как правило, работает круглосуточно", – рассказал эксперт Антон Яковлев.

Между тем в России более чем в два раза вырос спрос на игровые приставки PlayStation и Xbox на фоне планов Евросоюза запретить их поставки в РФ. С 28 января по 5 февраля, то есть в период непикового спроса, на маркетплейсах продавалось более 2,7 тысячи приставок PlayStation и Xbox в день. В прошлом году за этот период в среднем реализовывали 1–1,5 тысячи приставок ежедневно.

Как отмечают аналитики, россияне предпочитают их компьютерам ввиду более низкой цены и возможности играть в современные игры. Самой популярной приставкой в России по-прежнему остается PlayStation 5.