Clubhouse начал разработку приложения для Android – СМИ

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Голосовая соцсеть Clubhouse приступает к разработке приложения для телефонов на операционной системе Android. Об этом заявил телеканал CNBC.

Ранее разработчик приложений для Android Мопева Огундипе написала в Twitter о подготовке соответствующих технологий.

"Если вы знаете меня, вам, возможно, известно мое мнение о приложениях только для iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы перенести вечеринку на Android", – написала она.

Особенность соцсети Clubhouse заключается в том, что упор в ней сделан на голосовые сообщения. В приложении отсутствуют текстовые посты, но предусмотрены специальные комнаты, в которых выступают спикеры.

В настоящий момент зарегистрироваться в Clubhouse можно только после приглашения. Пока приложение доступно только для владельцев гаджетов Apple.

Ранее москвичам рассказали, чем пользователей так привлекает Clubhouse. Количество загрузок новой соцсети в мире превысило 8 миллионов.