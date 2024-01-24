Сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp

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Пользователи Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщили о сбоях в работе мессенджеров. Это следует из данных сервиса Сбой.рф.

Число жалоб по всей России превысило 7,7 и 8,8 тысячи соответственно. Наибольшее количество проблем с мессенджерами зафиксировали в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве.

Кроме того, на работу Telegram и WhatsApp жалуются в Приморском крае, Санкт-Петербурге, Амурской области, Якутии, Камчатском крае и Иркутской области.

Ранее более 3,2 тысячи пользователей сообщили о сбое в работе мобильной сети "Билайна". Более 50% обращений было отправлено из Москвы и Нижнего Новгорода.

Недовольство о работе сотового оператора также высказали жители Самарской области и Татарстана. Оттуда на портал "Сбой.рф" пришло 11 и 9% обращений соответственно. Жаловались на проблемы с "Билайном" также проживающие в Санкт-Петербурге, Башкирии и других регионах России.

