Twitter запустил функцию денежной поддержки блогеров

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Пользователи социальной сети Twitter смогут вознаграждать любимых блогеров денежными средствами, в том числе биткойнами. О запуске новой функции сообщается в блоге интернет-ресурса.

"Наша функция финансовой поддержки – теперь она называется Tips – доступна для всех и с дополнительными опциями выплат, которые можно выбрать, включая даже (оплату – Прим. ред.) криптовалютой", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что функция будет доступна пока только на устройствах iOS. Для Android такая возможность будет предоставлена в ближайшие недели.

Для отправки денежных средств нужно лишь нажать на специальной значок, который расположился рядом с кнопкой "Читать". Компания не будет брать комиссию за переводы.

Ранее сообщалось, что в "Одноклассниках" появилась функция перевода голосовых сообщений в текст. Сервис автоматически конвертирует аудиосообщения в текст.

