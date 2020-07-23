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Технологии

14:37

Власти Москвы оценили работу цифровых сервисов в период пандемии COVID-19

технологии город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель главы департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько заявил, что в период пандемии коронавируса в столице стабильно работали связь и электронные городские сервисы.

"Мы готовились к тому, чтобы город стабильно работал в любое время – и связь, и электронные сервисы. Конечно, город планомерно делал все те сервисы, которыми активно пользуются жители. И пандемия показала, что у нас не было ни сбоев, ни задержек", – цитирует его ТАСС.

Горбатько отметил, что с развитием сервисов и качества связи в столице растет и число пользователей. Дальнейшие проекты в данной области, например пилотные зоны 5G – дополняют эту тенденцию.

Еще одно важное направление работы – уменьшение бюрократических задержек. Горбатько отметил, что в случаях срочного строительства необходимо подводить к объектам связь максимально быстро.

По данным аналитиков, в мае и начале июня жители Москвы чаще всего дистанционно пользовались услугой по подаче заявления на единовременную выплату на детей. За май таких заявлений поступило более 13,1 миллиона.

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