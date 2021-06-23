Совфед одобрил закон о представительствах иностранных IT-гигантов

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Совет Федерации одобрил закон, обязывающий иностранные крупные IT-компании создавать свои представительства в России. Эта обязанность коснется компаний с численностью более 500 тысяч российских подписчиков.

Зарубежные IT-гиганты также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций.

Закон также предусматривает некоторые меры понуждения. Среди них – исключение сайтов из выдачи поисковиков, их маркировка о несоблюдении законодательства РФ, запрет на рекламу подобных информационных ресурсов и на размещение на них рекламы, направленной на российскую аудиторию. В числе крайних мер – частичная или полная блокировка ресурсов, отказывающихся следовать данному закону.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поделился предварительным списком интернет-ресурсов, подпадающих под действие документа. В него вошли 20 платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, а также YouTube, Twitch.tv и другие.

