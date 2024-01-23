Госдума одобрила пакет проектов об ужесточении наказания за утечку персональных данных

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за утечку персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель ГД Вячеслав Володин объяснил необходимость принятия законопроектов участившимися случаями утечек персональных данных. Ранее в своем телеграм-канале он организовал опрос о мнении россиян к таким изменениям. Большая часть аудитории приняла их положительно.

Первая инициатива предполагает внесение изменений в КоАП РФ. Законом предлагается установить штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 5 миллионов рублей (за утечку данных до 10 тысяч граждан), от 5 до 10 миллионов (за утечку данных от 10 до 100 тысяч граждан) и от 10 до 15 миллионов (за утечку данных более 100 тысяч граждан). За повторную утечку предлагается штраф на сумму в размере от 0,1 до 3% выручки за календарный год.

Между тем за утечку информации, включающей специальную категорию персональных данных, в частности медицинской информации, штраф для юридических лиц может составить от 10 до 15 миллионов рублей.

За незаконное использование персональных данных пользователей вторым документом предлагается ввести штрафы до 300 тысяч рублей или утвердить лишение свободы на срок до четырех лет. Если информация содержит специальные категории персональных данных или биометрические персональные данные, то предусматривается штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Для преступлений, связанных с незаконным использованием личных данных в корыстных целях, предлагается ввести штраф в размере одного миллиона рублей и тюремный срок до шести лет. Преступления, связанные с трансграничной передачей персональных данных, предлагается наказывать лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом до 2 миллионов рублей с повышением срока и суммы до 10 лет и 3 миллионов рублей.

Авторы инициативы уверены, что такие меры заставят компании инвестировать в повышение уровня защиты данных пользователей от мошенников.

Согласно данным Роскомнадзора, в 2023 году в стране было зафиксировано 168 случаев утечки персональных данных. В результате этого в Сеть попало более 300 миллионов записей. Судебные инстанции рассмотрели 87 протоколов по факту утечек и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 миллиона рублей.



В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных