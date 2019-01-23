Роскомнадзор снял ограничение с IP-подсети Microsoft

Более 130 тысяч сетевых адресов IP-сети Microsoft, на которые были наложены ограничения из-за того, что они могли обеспечивать работу мессенджера Telegram, разблокированы Роскомнадзором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Два дня назад Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов, которые принадлежат американской компании Amazon. Специалисты ведомства пришли к выводу, что они уже не используются для обеспечения работы Telegram.
Блокировка мессенджера в России осуществляется с середины апреля 2018 года в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Ограничение на Telegram наложили из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Одной из принятых мер стала блокировка задействованных мессенджером IP-адресов сторонних компаний. Это привело к проблемам в работе в РФ ряда ресурсов.
Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что изменение юрлица никак не скажется на процессе блокировки мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что российские службы имеют дело с конкретным организатором распространения информации.
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