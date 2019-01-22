Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов

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Свыше 2,7 миллиона IP-адресов, которые блокировались с апреля 2018 года в составе 17 подсетей, разблокированы Роскомнадзором. Об этом сообщает сайт ведомства.

Ограничения сняты с IP-адресов, принадлежащих американской компании Amazon. Специалисты установили, что на протяжении долгого времени все они не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram.

О запрете использования собственных сервисов для обхода блокировок представители Amazon объявили в мае минувшего года.

Летом 2018 года Роскомнадзор снял блокировки с семи миллионов IP-адресов Amazon. Тогда выяснилось, что те подсети тоже не использовались мессенджером. Перед этим ведомство отошло от веерных блокировок, перейдя к точечным действиям в отношении Telegram.

Решение о блокировке Telegram в РФ было вынесено 13 апреля. Представители сервиса отказались предоставить ФСБ ключи шифрования, которые нужны для чтения переписки пользователей.

Неделю назад глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что изменение юридического лица никак не скажется на процессе блокировки мессенджера Telegram. По его словам, российские службы имеют дело с конкретным организатором распространения информации.