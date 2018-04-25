Роскомнадзор продолжил диалог с Google и Amazon об IP-адресах Telegram

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Роскомнадзор продолжает диалог с Google и Amazon о прекращении предоставления Telegram IP-адресов после его блокировки в России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обсуждение вопроса с Amazon пока не привело к положительным результатам. Контакты же с Google становятся более конструктивными, отмечают в Роскомнадзоре, "начат предметный диалог". Причиной отсутствия итогов во взаимодействии с Amazon представители Роскомнадзора связывают с возможными "политическими причинами".

13 апреля суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля началась блокировка.

В этот же день Роскомнадзор приступил к блокировке IP-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий стали появляться сведения о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.